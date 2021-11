La star internationale du football Lionel Messi s’est récemment exprimée sur la capacité de son actuel club, le Paris Saint-Germain, à remporter la Ligue des Champions. Dans une interview accordée au quotidien espagnol, Marca, le joueur argentin a classé le PSG parmi les favoris. Cependant, il a évoqué plusieurs manques.

« Nous devons encore nous consolider comme équipe »

« Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris, et je ne nierai pas que nous sommes l’un des candidats au titre. Mais nous avons encore besoin de choses pour être une équipe vraiment forte. Nous devons encore nous consolider comme équipe. Mais nous avons de grands joueurs » a-t-il déclaré. Au nombre de ces derniers se trouve Kylian Mbappé, Neymar mais aussi Sergio Ramos. En outre, l’occasion a été pour Messi de parler du nouvel entraîneur du Barça, Xavi. Selon lui, « avec Xavi, Barcelone va grandir, c’est un entraîneur qui en sait beaucoup et qui connaît parfaitement la maison. Il a passé toute sa vie à Barcelone, il est très important pour le club et les supporters ».

Notons que Messi n’est pas le seul membre du PSG, qui pense qu’ils sont bien placés pour gagner la Ligue des Champions. Dans une interview récente, son coéquipier au PSG, le Brésilien Neymar, avait indiqué que le PSG remportera la coupe, tout en comptant sur le trio qu’il forme avec Messi et Mbappé. « Qui va marquer en finale de Ligue des champions ? Moi, Leo Messi et Kylian Mbappé. Tous les trois. On va gagner 3-1 avec un but de chacun de nous. Contre qui ? Je m’en fiche, tant que Paris gagne ! (rires) » avait-il déclaré dans une interview accordée au média Oh My Goal.

