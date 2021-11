Les choses semblent bouger au Real Madrid pour l’international français Kylian Mbappé. Selon les révélations de la station de radio diffusion espagnole Onda Cero, hier jeudi 11 novembre 2021, le club catalan aurait planifié de frapper fort pour l’ancien monégasque, très prochainement. En effet, le Real Madrid projette formuler à l’endroit de l’attaquant un contrat dès le mois de janvier 2022.

Il avait montré son intention de partir

Cela pourra donc lui permettre de gagner plusieurs mois avant le départ officiel du joueur parisien. Notons que Kylian Mbappé n’a jamais caché son intention de quitter le club de la capitale française. Dans plusieurs entretiens, il avait montré son intention de partir. Au cours du mois d’octobre dernier, le joueur de 22 ans avait clairement fait savoir qu’il n’était pas pour une prolongation au PSG. « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : « Oh, je ne sais pas. » Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement » avait-il déclaré.

Pour rappel, la volonté de Mbappé de quitter le PSG déplait aux parents du joueur, mais aussi au directeur sportif du club, Leonardo. « Notre idée, c’est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Notre plan n’a pas changé. Kylian est un joyau, il est parfait pour le PSG… On n’a jamais envisagé l’avenir sans lui » avait-il déclaré.