Le célèbre joueur du Paris Saint-Germain, Neymar Jr sera absent du terrain pendant six à huit semaines après avoir subi « une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires » lors de la victoire 3-1 du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. Le joueur de 29 ans a semblé se blesser à la cheville lors d’un défi avec Yvann Macon de Saint-Etienne à la 88e minute. Il a été transporté du terrain sur civière et a été remplacé par Eric Junior Dina Ebimbe. « Les images sont impressionnantes, nous sommes inquiets », avait déclaré Mauricio Pochettino après le match.

Dans un communiqué publié lundi après-midi sur son site, le PSG a déclaré que « les examens effectués hier soir confirment » la blessure de Neymar. « Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir. Un nouveau point sera fait dans 72h pour préciser l’évolution » a ajouté le communiqué. Il y avait cependant de bonnes nouvelles pour le PSG, Marco Verratti faisant un retour à l’entraînement après avoir raté sa défaite en milieu de semaine contre Manchester City et la victoire de dimanche à Saint-Etienne.

Absent à finale de la Coupe de France

Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera devraient tous reprendre l’entraînement plus tard cette semaine. Le joueur brésilien sera donc forfait pour le reste de l’année civile 2021. Il manquera également la 32e finale de la Coupe de France en début du nouvel an. Toutefois, l’attaquant retrouvera la pelouse pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, contrairement aux inquiétudes des supporteurs parisiens dimanche.