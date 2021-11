L’attaquant parisien Kylian Mbappé défraie la chronique sur son éventuel départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. En effet, son contrat avec le club de la capitale expire en juin 2022, et le joueur âgé de 22 ans sera libre de partir chez les Merengue. La presse espagnole s’inscrit dans cette même logique et pense que le Real Madrid a déjà tout bouclé avec l’ancien monégasque.

« Pourquoi attendrait-il jusqu’en décembre ? »

Dans une interview accordée au média Bernabeu Digital, le journaliste Tomas Roncero, du quotidien AS, a fait savoir que le club madrilène signera Kylian Mbappé, si possible dès le 1er janvier 2022. Il va encore plus loin en indiquant que le Real Madrid a prévu la saison prochaine avec ce dernier. « Il viendra. Je ne peux pas l’imaginer autrement. Le club espagnol a planifié la prochaine saison avec lui. Il va venir, sinon il aurait déjà signé. Si Mbappé voulait vraiment renouveler parce qu’ils lui donnent beaucoup d’argent – ce qui est le cas – il aurait déjà signé. Pourquoi attendrait-il jusqu’en décembre ? Si nous en arrivons à ces copeaux sans avoir signé, c’est parce que sa conviction de jouer pour le Real Madrid est inébranlable. Le 1er janvier, même si ce n’est pas rendu public, il signera à Madrid » a-t-il déclaré.

Pour rappel, le Real Madrid est très intéressé par Kylian Mbappé. Au cours du mercato dernier, le club espagnol avait formulé trois offres au PSG pour le recruter, sans y parvenir.