Il n’y aura pas de retard dans le paiement des salaires de novembre 2021 aux fonctionnaires de l’Etat. Le directeur général du Trésor public Oumara Karimou Assouma, a tenu à rassurer ceux-ci, via un récent communiqué. En effet, il circule « depuis peu sur les réseaux sociaux un message titré « Exclusivité-Info, Echoc trésor Public » qui annonce ce retard de paiement des salaires de ce mois.

Ne pas « se laisser distraire par ces informations »

Le Directeur général du Trésor Oumara Karimou Assouma a invité les fonctionnaires, les banques commerciales, les institutions de microfinance et autres clients-partenaires, à ne pas « se laisser distraire par ces informations et à s’abonner aux canaux officiels de communication du trésor public « . Le paiement des salaires figure au titre des dépenses prioritaires de l’Etat et le Gouvernement attache du prix à leur paiement à bonne date, a assuré le Dg Assouma.

Il a pour finir mis en garde les relayeurs de ces « tracts à informations erronées ». De pareils actes les « exposent aux sanctions prévues par le code du numérique en vigueur en République du Bénin ». Pas de panique donc, les fonctionnaires de l’Etat recevront bien leur salaire de ce mois de novembre 2021 à bonne date.