Iréné Agossa, le président du parti Restaurer la Confiance est heureux du retour au pays imminent des 26 trésors royaux d’Abomey. Il pense que cet évènement doit « consacrer l’unité nationale ». « Cela fait de nous un peuple qui a une histoire et qui doit être considéré comme tel. Cela fait de nous une Nation qui a un parcours historique et culturel » dira-t-il par ailleurs, non sans exprimer sa fierté. Une fierté qui de son point de vue, doit être partagée par tous.

« Que ça soit exceptionnellement par an, qu’on aille visiter »

Tous les Béninois, toutes tendances confondues, doivent être fiers de cela, estime Iréné Agossa qui va ensuite se préoccuper de la conservation de ces œuvres. « Nous devons prendre toutes les dispositions pour que ces objets ne soient pas dégradés. C’est pourquoi nous proposons qu’une copie soit faite et que cela soit mis à la disposition du public » a-t-il déclaré. Les originaux, seront d’après lui, conservés dans leur « état naturel quelque part, et que ça soit exceptionnellement par an, qu’on aille visiter, afin que nous puissions garder cet héritage pour les générations à venir ».

« Il faut que ces objets soient sacralisés »

Il prône la sacralisation de ces trésors royaux afin qu’ils rentrent dans le patrimoine traditionnel des royaumes, parce que dit-il, le Bénin n’a pas les mêmes cultures que les Français. « Il faut que ces objets soient sacralisés et que les copies soient mises à la disposition du public et que lors de nos cérémonies qui cadrent avec la tradition, qu’on ait l’opportunité d’aller voir les originaux aux lieux consacrés à ces objets dans la tradition » insiste-t-il. De toutes les façons, il félicite le gouvernement pour avoir réussi à faire aboutir ce projet.