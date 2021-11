Le monde du rap américain est encore endeuillé. En effet, le rappeur Adolph Robert Thornton Jr. connu sous le nom de Young Dolph est mort. Ce dernier a été abattu hier mercredi 17 novembre 2021, alors qu’il se trouvait dans un magasin de cookies à Memphis, dans l’Etat du Tennessee, aux Etats-Unis. D’après les informations de la police de Memphis, le drame a eu lieu un peu après midi.

Le rappeur Gucci Mane s’est dit « dévasté »

Dans un communiqué, elle a fait savoir que : « Le 17 novembre 2021 à 12H24, les agents de la police de Memphis ont été appelés sur les lieux d’une fusillade » et « une victime de sexe masculin a été localisée et déclarée morte sur place ». Les autorités ont par la suite confirmé que la victime est bel et bien le rappeur âgé de 36 ans. Suite au meurtre de ce dernier, plusieurs stars ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Parmi elles, figure le rappeur américain Gucci Mane, qui s’est dit « dévasté ». Notons que les autorités disent ne pas disposer, pour l’instant, d’informations sur le suspect.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Young Dolph est visé par des tirs. Il y a quatre ans, l’artiste avait deux fois échappé à la mort suite à des fusillades. L’une avait eu lieu à Los Angeles, où il a reçu trois balles, l’autre à Charlotte dans l’Etat de Caroline du Nord. Lors de cette dernière attaque, sa voiture avait été criblé d’une centaine de balles, à en croire la presse américaine.