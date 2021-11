C’est une triste nouvelle qui vent de s’abattre sur le monde du cinéma américain. En effet, l’acteur Heath Freeman connu pour ses apparitions notamment dans les célèbres séries américaines NCIS et Bones, est décédé à l’âge de 41 ans. L’information a été confirmée par les amis du défunt. Parmi ces derniers, figure l’actrice Ashley Benson, qui a joué dans le film Pretty Little Liars.

« Le cœur brisé d’apprendre la perte de mon cher ami »

Sur sa story Instagram, cette dernière a partagé une photo d’elle et du défunt. L’actrice de Pacific Blue, Shanna Moakler, n’a également pas caché sa tristesse sur les réseaux sociaux. Toujours sur Instagram, elle a rendu hommage à Heath Freeman, en écrivant : « Le cœur brisé d’apprendre la perte de mon cher ami Heath Freeman, acteur talentueux, réalisateur, producteur, chef exceptionnel et un ami solide.Tu vas beaucoup nous manquer et je vais chérir chaque souvenir incroyable que nous avons tous ».

Notons que les causes de sa mort n’ont pas encore été officiellement communiquées. Cependant, d’après Shanna Moakler, l’acteur de la série « Urgences » est décédé pendant qu’il dormait, dans sa maison située dans l’Etat du Texas. Pour mémoire, Heath Freeman a également joué dans le film Raising The Bar, dans lequel il a joué le rôle de Gavin Dillon. En 2003, dans la série NCIS, il a joué le rôle de Benjamin Frank.