Au Bénin, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination accélérée le 16 novembre dernier à Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique. L’objectif est d’immuniser 40% de la population béninoise d’ici fin décembre 2021. Invité hier dimanche 28 novembre dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, le directeur de la vaccination et de la logistique de l’Agence nationale des soins de santé primaires a dévoilé quelques chiffres concernant cette campagne en cours.

» C’est vraiment prometteur pour la suite«

A l’en croire plus de 300.000 personnes se sont déjà fait vacciner. « Nous avons déjà une synthèse après 10 jours. Nous sommes après 10 jours à plus de 300.000 personnes vaccinées. Alors qu’auparavant, au bout de 7 mois, nous étions presqu’au même chiffre. Donc nous avons vu qu’en intensifiant véritablement la vaccination, cela a doublé en 10 jours ce que nous avions avant le début de la campagne et c’est vraiment prometteur pour la suite » a déclaré Dr Landry Koklé.

À la date du 07 novembre 2021, 347.270 personnes ont eu une première dose

Signalons que plus de 1000 équipes de vaccination ont été déployées dans toutes les communes du Bénin. Cette campagne de vaccination accélérée va se faire sur une période de deux mois. À la date du 07 novembre 2021, 347.270 personnes ont bénéficié d’une première dose de vaccins et 265.501 complètement vaccinées. Soit un total de 3,64% de la population. Le gouvernement veut donc effacer ces statistiques médiocres.