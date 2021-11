Le nouveau variant du coronavirus Omicron, fait la une des journaux depuis qu’il a été signalé par les scientifiques sud-africains, il y a quelques jours. En effet, plusieurs scientifiques avaient fait savoir que le variant pouvait vite se propager et comporte beaucoup de mutations. Cependant, rien n’avait été dit concernant les symptômes de la maladie.

Les inquiétudes se situent désormais chez les personnes âgées

Dans une interview accordée au média britannique BBC, Angélique Coetzee, présidente de l’Association des médecins sud-africains a indiqué que les personnes contaminées en Afrique du Sud, n’ont pas développé, pour le moment, une forme grave de la maladie. Selon elle, les patients, qui sont pour la plupart des jeunes, « se plaignent surtout d’avoir les muscles endoloris et de fatigue, une fatigue extrême. On le voit au sein de la jeune génération, pas chez les personnes âgées ». Elle a par contre estimé que les inquiétudes se situent désormais chez ces dernières qui ne sont pas vaccinées. « Ce dont nous devons nous inquiéter maintenant, c’est que lorsque des personnes plus âgées et non vaccinées seront infectées par ce nouveau variant, elles risquent de développer une forme grave de la maladie » a ajouté la présidente de l’Association des médecins sud-africains.

Notons que les recherches en la matière sont toujours limitées à ce stade. Dans un entretien accordé au média Telegraph, Angélique Coetzee a également souligné que les symptômes du nouveau variant Omicron sont bénins. Pour rappel, le nouveau variant est déjà présent dans plusieurs pays du monde. Après avoir détecté des cas en Afrique du Sud, d’autres ont été identifiés au Botswana, à Hong Kong et dans certains pays européens notamment la Belgique.