En France, Eric Zemmour est une personnalité très connue. M Zemmour porte beaucoup de casquettes. Il est un journaliste politique, écrivain, essayiste, chroniqueur. Il fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines avec plusieurs sorties médiatiques. S’il n’a pas encore ouvertement dit qu’il sera candidat pour la prochaine élection présidentielle, à travers son message on peut bien comprendre ses ambitions.

Il y a quelques jours, le polémiste a suscité la colère des rescapés de l’attentat du Bataclan après ses propos concernant les attentats du 13 Novembre. Nous apprenons que le polémiste effectue actuellement une visite en Grande Bretagne depuis hier vendredi 19 Novembre. L’occasion pour celui qui va probablement annoncer officiellement sa candidature pour la prochaine élection présidentielle en France de s’exprimer dans la presse britannique. Au cours d’un entretien accordé au Daily Telegraph, M Zemmour a affirmé « Personne, dans l’histoire, n’a réussi à faire que j’ai fait ces derniers mois.«

« Dégage! »

Selon nos recoupements d’informations M Zemmour a été déclaré persona non grata par le maire de Londres. “La force de notre ville est sa diversité, et j’ai passé les cinq dernières années à rassembler les gens, à construire des ponts et non à élever des murs. Toute personne voulant diviser nos communautés et inciter à la haine contre des personnes en raison de leur couleur de peau ou de leur croyance n’est pas la bienvenue dans notre ville”, aurait affirmé l’élu britannique. Ce samedi, un passant aurait jeté au visage du polémiste dès sa descente de l’Eurostar « dégage! ».