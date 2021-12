Sorti de l’Assemblée nationale à la faveur des élections législatives de 2019, le Parti du Renouveau démocratique (PRD) veut y retourner en 2023. L’intention a été clairement affichée par le président de la formation politique le dimanche 19 décembre dernier lors du congrès national à Porto-Novo. Me Adrien Houngbédji, puisque c’est de lui qu’il s’agit pense que cet objectif sera atteint en 2023 parce que le parti a déjà eu à le faire par le passé.

« Parce que notre parti est un parti qui compte … »

« Au chapitre de l’arithmétique électorale, nous ne sommes pas mal lotis. Seuls contre tous, nous avons fait élire des députés dans 5 des 6 départements que comptait notre pays en 1995. Seuls et sans détenir aucun pouvoir, nous avons été des faiseurs de roi à la présidentielle de 1996 » a rappelé Me Adrien Houngbédji. Il ne va pas occulter les deux finales que le parti a disputé via sa personne aux élections présidentielles de 2006 et de 2011. « Parce que notre parti est un parti qui compte, votre président a été hissé 3 fois à la présidence de l’Assemblée nationale, non pas par la force d’une majorité mécanique que nous n’avons jamais eue, mais grâce au consensus que nous avons réalisé avec d’autres partis qui nous ont appuyés » a poursuivi le patron du PRD.

« Nous remonterons parce que nous travaillerons »

Il faut dire qu’aujourd’hui, la donne a changé avec la réforme du système partisan. Il faut avoir 10% des suffrages exprimés au plan national pour prétendre à un siège de député au parlement. Les Tchoco Tchoco sont en tout cas décidés à relever le défi. « La Remontada n’est pas une incantation ; c’est un défi lancé à nous-mêmes. Nous remonterons parce que nous travaillerons. Nous remonterons parce que nous aurons rassemblé autour de nous, un plus grand nombre de Béninois » déclarait Me Adrien Houngbédji lors du Congrès.