L’édition du Ballon d’or de cette année 2021, a été spéciale. L’argentin Lionel Messi a reçu, au cours de la cérémonie qui s’est déroulée au théâtre du Chatelet à Paris, son septième ballon d’or. Cela n’avait pas manqué de faire réagir plusieurs personnalités du milieu du football qui ont estimé que ce trophée devait revenir au joueur polonais Robert Lewandowski.

« Que ne soient pas des mots creux »

Au cours d’une interview accordée sur le plateau de l’émission polonaise Kanale Sportowym, le joueur international est revenu sur les propos que Lionel Messi a tenu à son encontre. Celui-ci avait notamment estimé que le joueur de 33 ans méritait de gagner le ballon d’or 2020. Concernant ces mots, Lewandowski a dit espérer une sincérité de la part de La Pulga. « Je voudrais que Messi soit sincère et que ne soient pas des mots creux » a-t-il déclaré. Par ailleurs, le joueur du Bayern Munich n’a pas caché sa tristesse de n’avoir pas pu remporter le ballon d’or.

« Je ne peux pas le nier » a-t-il dit avant d’ajouter : « Je ne peux pas dire que j’étais heureux, au contraire. J’avais un sentiment d’impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi… Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu’il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j’ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste ». Rappelons que Robert Lewandowski avait eu une bonne place, puisqu’il a terminé deuxième derrière Lionel Messi.