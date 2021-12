Pour permettre au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM) de Cotonou d’assurer certains examens spécifiques, liés au cœur en l’occurrence,le conseil des ministres de ce mercredi 08 décembre 2021 a marqué son accord pour l’acquisition et l’installation d’un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio au profit du CNHU-HKM de Cotonou.

«Contractualisation pour l’acquisition et l’installation d’un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou de Cotonou». Telle est la communication sur laquelle le gouvernement du Bénin a marqué son accord en conseil des ministres de ce mercredi 08 décembre 2021 pour l’acquisition et l’installation d’un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio au profit du CNHU-HKM de Cotonou. Pour le gouvernement béninois, «cet équipement, de génération récente est destiné à optimiser les prestations de l’hôpital et lui permet d’assurer certains examens spécifiques liés au cœur en l’occurrence». Une autre raison évoquée par l’Etat béninois pour l’achat et l’installation de ce scanner 64 barrettes/128 coupes, est qu’«il s’y organise de plus en plus des missions de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et il est envisagé la réalisation de la cardiologie interventionnelle avec la mise en place d’un pôle de compétence dédié». L’acquisition et l’installation du scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio permettront donc de renforcer le plateau technique du CNHU-HKM.

Il faut signaler que nombreux sont ces hôpitaux qui ne disposent pas de cet équipement au Bénin. Des voix se sont élevées tout récemment pour dénoncer ce dysfonctionnement noté au CNHU-HKM de Cotonou. Certainement que le gouvernement du Bénin a écouté les cris de cœur des populations et des praticiens du milieu sanitaire et a décidé de mettre cet outil à la disposition de cet hôpital de référence.