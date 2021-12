L’international français Benjamin Mendy n’est visiblement pas au bout de ses peines. Selon des informations rapportées par la presse, le défenseur à Manchester City a une fois encore été inculpé pour viol par la justice britannique. L’annonce a été faite ce mercredi 22 décembre alors que le champion du monde était auditionné par un tribunal anglais pour les six précédentes accusations de viol.

La nouvelle accusation porte à 7 le nombre d’inculpations dont il fait l’objet pour viol. Les faits qui lui sont reprochés cette fois-ci viennent d’une plaignante qui assure avoir été violée au mois de juillet de cette année. On retient qu’au total, quatre femmes l’accusent de viol et une cinquième l’accuse des faits d’agression sexuelle. Les faits incriminés se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021.

Une audition de 40 minutes

Rappelons que le joueur de 27 ans est en détention provisoire depuis la fin du mois d’Août. Pendant les 40 minutes d’audition, il ne s’est exprimé que pour décliner son identité selon les précisions apportées par les médias. Au début de l’affaire, Benjamin Mendy avait simplement été suspendu par Manchester City sans une quelconque explication. La justice britannique avait également annoncé qu’il avait été placé en détention provisoire toujours dans le cadre de cette affaire.