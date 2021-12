Le boxeur béninois Clément Loko dit «La panthère noire» conserve définitivement sa couronne de champion d’Afrique des poids plumes, version World Professionnel Boxing Fédération (WPBF) après avoir défendu avec brio pour la 3ème fois son titre, ce samedi 04 décembre 2021 à Yamssoukro en Côte d’Ivoire, face au Nigérian Semiu Olamoyero Adetunji pour le match retour dans la catégorie des poids plumes. C’est par 293 points à 278 qu’il a défait ce Nigérian.

Face à un challenger de nationalité nigériane, le pugiliste béninois Clément Loko dit «La panthère noire» à défaut de faire un KO a eu raison de Semiu Olamoyero Adetunji au total des points. Le Béninois a donc remporté le combat par 293 points à 278 et conserve ainsi définitivement son titre. C’est la deuxième fois que le Béninois et le Nigérian se rencontrent pour le combat de mise en jeu du titre de champion d’Afrique des poids plumes version World Professionnel Boxing Fédération (WPBF). Le boxeur béninois Clément Loko a battu le Nigérian Semiu Olamoyero Adetunji pour la première fois le samedi 29 mai 2021 à Abidjan. Pour prendre sa revanche sur Clément Loko, le Nigérian Semiu Olamoyero Adetunji a souhaité affronter une nouvelle fois le Béninois. Il a eu l’opportunité ce samedi 04 décembre 2021 pour le faire mais il a essuyé une défaite. La victoire de Clément Loko lui permet d’intégrer le Top 20 des éliminatoires du championnat du monde francophone version World boxing concil (WBC).

Il faut signaler qu’avant l’expédition ivoirienne, le boxeur béninois a déclaré que son «objectif final sera de ramener la ceinture Wpbf (World professionnel Boxing Fédération) de façon définitive». Cette promesse, il vient donc de la réaliser et de conserver de façon définitive ce titre au Bénin.

La joie de Clément Loko après sa victoire

« Aujourd’hui, je suis dans la joie. Vraiment je ne sais quoi dire. Le combat n’était pas du tout facile. Le combat a été très dur. J’ai voulu faire KO mais le gars, il a résisté. Le gars travaille. Voilà, le combat était de haut niveau mais je rends grâce par Allah pour le travail que j’ai fait. Vraiment on dit toujours, le travail bien fait donne. C’est ça qui a payé ce samedi 04 décembre 2021. J’ai soulevé le drapeau béninois» a déclaré le pugiliste béninois Clément Loko à la descente du ring.

Rappelons que Clément Loko dit «La Panthère noire» est né le 27 décembre 1996. Il évolue dans la catégorie des poids plumes. Il a une taille de 1,65 m. Il a été six fois champion du Bénin chez les amateurs. Il a fait 45 combats amateurs dont six (6) défaites. Le Béninois compte désormais 9 combats professionnels, huit victoires dont 6 par KO et une défaite.