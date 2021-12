Les autorités israéliennes comptent bien lutter contre le nouveau variant Omicron, qui se propage à grande vitesse sur leur territoire. Pour ce faire, une quatrième dose de rappel a été instaurée pour des catégories de personnes à risque. C’est sur le réseau social Twitter que le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a donné l’information hier mardi 21 décembre 2021.

Une « excellente nouvelle »

« J’ai donné l’ordre de se préparer immédiatement pour le quatrième vaccin. Le monde suivra nos pas » a-t-il écrit précisant que cette dose de rappel concerne le personnel médical ainsi que les Israéliens âgés de plus de 60 ans. Notons que cette décision de Naftali Bennett intervient après s’être entretenu avec les ministres sur la situation pandémique dans le pays et après avoir consulté un groupe d’experts. L’approbation de la quatrième dose de rappel par ce dernier, a été saluée par le chef du gouvernement. Il l’a en effet qualifiée d’« excellente nouvelle qui nous aidera à passer à travers la vague d’Omicron qui submerge le monde ». Dans un communiqué, il a estimé que « les citoyens d’Israël ont été les premiers au monde à recevoir la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 et nous continuons d’être à l’avant-garde avec la quatrième dose ».

Notons que depuis l’apparition du variant omicron, Israël a fermé ses frontières à plusieurs pays en les mettant sur une liste rouge. Parmi ceux-ci se trouvent le Royaume-Uni, la France et la majorité des pays africains. Toujours dans la journée d’hier mardi, le pays avait annoncé y avoir notamment inscrit sur cette dernière, le Canada et les Etats-Unis.