Le géant américain des réseaux sociaux, Meta a déclaré qu’environ 50 000 utilisateurs de Facebook ont ​​été ciblés par des sociétés de surveillance privées. Dans un article de blog la société a déclaré avoir alerté les personnes qui, selon elle, étaient ciblées par les activités malveillantes. Sept sociétés de « surveillance à la location » ont également été bannies des plateformes de Meta, a indiqué la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. La société a pris des mesures contre Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube, Blue Hawk CI, BellTroX, Cytrox et une entité chinoise inconnue.

Quatre d’entre eux sont situés en Israël, un en Inde, un en Macédoine du Nord et l’autre en Chine. Meta a déclaré que les sept entreprises ont effectué une combinaison de reconnaissance, d’engagement et d’exploitation. Certains ont réalisé les trois, tandis que d’autres se sont concentrés sur un ou deux. La firme dont Mark Zuckerberg est le PDG a déclaré qu’environ 1 500 comptes liés aux sept entreprises avaient été supprimés de ses plateformes. Les sociétés de surveillance ont eu notamment pour cible des journalistes et des personnes militants en faveur des droits humains dans plus de 100 pays au nom de leurs clients, a indiqué Meta.

« Cible les internautes pour collecter des renseignements »

Le conglomérat technologique multinational basé en Californie a ajouté que les sociétés de surveillance avaient créé de faux comptes, se sont liées d’amitié avec des cibles et ont utilisé des méthodes de piratage pour acquérir des informations. « L’industrie mondiale de la surveillance à la demande, cible les internautes pour collecter des renseignements, les manipuer pour révéler des informations et compromettre leurs appareils et leurs comptes », ont écrit David Agranovich, directeur de la perturbation des menaces de Meta, et Mike Dvilyanski, responsable des enquêtes sur le cyberespionnage.

Limiter les informations publiées sur les réseaux sociaux

Jake Moore, l’ancien chef de la criminalistique numérique dans une force de police britannique qui est maintenant le conseiller mondial en cybersécurité chez ESET, a déclaré dans un communiqué qu’il était absolument nécessaire de supprimer ces comptes. « Bien qu’il soit extrêmement difficile pour Facebook de supprimer les faux comptes et qu’il ait déjà eu du mal à repérer les faux, certains passeront inévitablement encore à travers l’algorithme », a-t-il déclaré. « Cependant, cela souligne que Facebook est un outil utilisé dans l’ingénierie sociale et même pour espionner les gens, il faut donc rappeler aux utilisateurs de limiter la quantité d’informations qu’ils publient sur les réseaux sociaux publics », a souligné l’expert.