La société spatiale SpaceX de l’actuel homme le plus riche du monde, Elon Musk, a lancé avec succès des dizaines de satellites Internet Starlink en orbite depuis la base de Vandenberg Space Force en Californie dans le cadre des efforts de l’entreprise pour offrir un accès Internet aux régions mal desservies du monde. La fusée Falcon 9 à deux étages a décollé tôt samedi matin avec une pile de 52 satellites Starlink.

Le premier étage de la fusée est revenu sur Terre environ neuf minutes après le décollage et a atterri sur le drone de SpaceX dans le Pacifique, connu sous le nom de « Of Course I Still Love You », (Bien sûr, je t’aime toujours). Le lancement a marqué le 98e atterrissage réussi de la société de fusées et était le 11e lancement et récupération du booster Falcon 9, un record pour SpaceX. La mission était également le 34e lancement de la constellation Starlink. SpaceX a lancé près de 2 000 satellites Starlink, dont environ 1 800 sont en orbite.

Un accès Internet haut débit

La société se bat pour construire une constellation de milliers de satellites afin de fournir un accès Internet haut débit à ses clients partout dans le monde. Sur la côte Est, SpaceX a lancé sa deuxième fusée en moins de 24 heures samedi soir pour mettre en orbite un satellite turc de communication. Le premier étage de la fusée a atterri sur le tout dernier drone de SpaceX, « A Shortfall of Gravitas ». La société de fusées se prépare à mener mardi sa 24e mission de ravitaillement vers la Station spatiale internationale (ISS).