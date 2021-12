Des problèmes de déconnexion Bluetooth au volant ont été signalés sur certains modèles Iphone. Selon des informations qui ont été relayées sur cette situation, il s’agit d’un bug qui a été découvert avec iOS 15.1 pour la première fois. De nombreux utilisateurs de iOS 15.2 ont été victimes de ce bug. A en croire des explications qui ont été apportées par certains sur les forums communautaires d’Apple, le problème intervient au bout de plusieurs minutes d’un appel.

La situation oblige à utiliser le portable au volant

Alors que la connexion Bluetooth est coupée, l’appel se poursuit notamment sur le portable. Cette situation amène souvent l’utilisateur à faire usage de son téléphone au volant et l’expose ainsi à des risques d’accident. « J’utilise le Bluetooth dans mon Toyota Highlander pour un appel et après environ 3 minutes, le Bluetooth s’arrête, ce qui m’oblige à trouver mon téléphone et à le mettre rapidement sur haut-parleur (tout en conduisant) pour terminer l’appel ou le raccrocher. C’est tellement dangereux et ça me donne envie de ne plus utiliser le téléphone dans la voiture », a fait savoir un utilisateur qui a été cité par PhoneArena.

L’Iphone 12 et 13 le plus concerné…

A en croire d’autres informations qui ont été évoquées par des utilisateurs de la marque à la pomme, les Iphones 12 et 13 seraient les plus touchés. La plupart des plaintes proviennent des propriétaires de véhicules de marques Acura, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Lincoln, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Porsche, Toyota, ou encore Volvo. Pour l’heure, la marque à la pomme n’a pas officiellement réagi sur ce bug.