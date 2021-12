L’attaquant parisien Kylian Mbappé continue de s’imposer en tant que joueur phare du Paris Saint Germain. En effet, au cours du match opposant le PSG à Bruges (4 – 1 en faveur du PSG), hier mardi 07 décembre 2021, l’ancien monégasque a marqué deux buts durant les sept premières minutes de jeu.

Le deuxième doublé le plus rapide de l’histoire

Mbappé a marqué un premier but à la 2e minute de jeu et un autre à la 7e minute. Il s’agit là d’une belle performance qui amène Kylian Mbappé à un plus haut niveau. Selon le statisticien Opta, après ce doublé, le joueur de 22 ans devient le plus jeune footballeur à passer le cap des 30 buts en Ligue des Champions. Opta précise encore que Mbappé a aussi marqué le but le plus rapide de sa carrière mais aussi le deuxième doublé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des Champions. Cela, exactement après 6 minutes et 23 secondes de jeu. Notons que Kylian Mbappé aurait pu aggraver le score, puisqu’il détenait les balles pour inscrire un triplé (44e et 73e minute). Par ailleurs, le joueur s’est particulièrement illustré au cours de cette saison.

Toutes compétitions confondues, il totalise à lui seul 11 buts et douze passes décisives. Au cours d’un entretien, le lundi 06 décembre 2021, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’avait pas tari d’éloges concernant Mbappé. « Il est dans le top 3 mondial. Mbappé est compatible avec tous les joueurs du monde. Pas seulement moi, mais tous ceux qui aiment le football l’admirent beaucoup » a-t-il déclaré.

30 – Kylian Mbappé a marqué son 30e but en Ligue des Champions, devenant le plus jeune joueur à atteindre ce cap dans l’histoire de la compétition (22 ans et 352 jours). Rapide. #PSGCLU pic.twitter.com/Ws6odfGhQW — OptaJean (@OptaJean) December 7, 2021