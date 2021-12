Au cours des dernières années, la Russie a démontré à ses rivaux qu’elle est une nation sur laquelle le monde doit compter dans le concert des nations. Le pays dirigé par Vladimir Poutine qui a pris service en temps que Président de cette fédération il y a 22 ans s’est investi dans la recherche et a cours des deux dernières décennies fait parler de lui dans plusieurs domaines.

Les innovations vantées par le pays sont diversifiées et ont été réalisées dans plusieurs secteurs parmi lesquels on peut citer le nucléaire, la technologie mais aussi dans la santé. La politique et la vision de la Russie ne sont pas toujours vus d’un bon œil par les occidentaux et les américains. En effet, les occidentaux et les USA ont régulièrement critiqué les positions et décisions des autorités russes allant jusqu’à prendre des sanctions contre la fédération de Russie. Plusieurs sanctions ont été infligées dans ce cadre concernant le dossier Ukrainien par exemple. Il y a une semaine, un responsable de commerce en Suisse a affirmé que l’OMS va, sur la demande de l’UE, observer des pratiques commerciales de la Russie. Le pays de Vladimir Poutine est accusé de désavantager les entreprises étrangères par l’UE et les USA.

Des accusations qui ne sont pas restées sans réponse de la partie russe. En effet, via son canal Telegram Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a réagi sur le sujet expliquant que la substitution des importations résulte des sanctions européennes contre la Russie. L’officielle russe a dénoncé « la stupidité » et « l’absence d’autonomie » de l’organisation européenne. « Il s’agit de stupidité, car la substitution des importations résulte des sanctions européennes contre la Russie. Bruxelles disait pendant longtemps que notre pays avait été ‘durement puni’. Mais ce n’est même pas ‘durement’ mais plutôt de manière sadomasochiste« , a écrit Maria Zakharova qui estime que l’UE a infligé des sanctions à la Russie sous la pression de l’administration américaine dirigée par Obama. Elle s’est appuyée sur des propos de l’actuel président des USA Joe Biden qui était vice-président à l’époque des faits.