En échec avec les écureuils du Bénin depuis la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Egypte 2019, Michel Dussuyer pourrait avoir des envies d’ailleurs. Mais pour le moment, le sélectionneur du 11 national n’a pas annoncé son départ même si son nom circule en Guinée Conakry pour un éventuel retour sur le banc du Syli national actuellement sans coach. Interrogé par Afrik.com sur le sujet, le français a été on ne peut plus clair.

« Entendre que les gens pensent toujours à moi en Guinée, après les deux passages à la tête du Syli national, me fait déjà plaisir. Mais, je ne sais pas pour le moment. Je ne me pose pas de question. Si les propositions arrivent on verra bien » a-t-il déclaré. L’ex-gardien de l’As Cannes fera ensuite remarquer qu’il est toujours sous contrat avec le Bénin et qu’il n’y a pour l’heure aucune proposition sur sa table.

Il connaît bien le football guinéen

Un départ de la sélection nationale ferait plaisir à certains supporteurs qui ne veulent plus le voir à la tête des écureuils. La Guinée est un pays que connaît parfaitement Michel Dussuyer comme il l’a mentionné. Il a déjà dirigé deux fois la sélection nationale entre 2002-2004 et de 2010 à 2015. Inutile de rappeler que c’est Dussuyer qui avait qualifié le Bénin pour la CAN 2010 en Angola.