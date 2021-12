L’international argentin Lionel Messi commence par s’intégrer de plus en plus au Paris Saint-Germain. Alors qu’il avait du mal à marquer des buts depuis son arrivée dans le club de la capitale, La Pulga s’est positivement illustrée lors du match contre Bruges, remporté par le PSG 4 buts à 1, en marquant un doublé.

Leur fils aîné « n’aime pas son nouveau cadre »

Il avait marqué le premier but par un enroulé de gauche à la 38e minute. Messi avait par la suite mis le second but à la 76e minute de jeu grâce un penalty qu’il avait lui-même obtenu. Cette performance amène à cinq le nombre de buts marqués par le joueur durant la phase de poule en Ligue des Champions. Cependant, alors que les choses semblent maintenant aller pour le mieux sur le terrain, un autre problème plus personnel pourrait tout gâcher pour le septuple ballon d’or. En effet, il s’agit de sa famille qui n’est pas entièrement à son aise à Paris. D’après le média français, Le Parisien, le malaise se fait ressentir au niveau de sa compagne Antonella et de leur fils aîné qui « n’aime pas son nouveau cadre ». Ce dernier n’a plus ses repères de Barcelone.

Le journal souligne par ailleurs que la compagne de Messi « ressent le même déracinement après douze ans de vie commune en Catalogne ». Pour rappel, les buts marqués par la star du football lors du match contre Bruges lui avait fait égaler un record au même titre que Cristiano Ronaldo. En effet, les deux joueurs comptent désormais 38 clubs différents qu’ils ont affrontés en Ligue des Champions.