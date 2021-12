La rencontre entre le Paris Saint Germain et le Club Bruges ce mardi 7 décembre en Ligue des Champions s’est soldé par un score de 4-1 en faveur du club francilien. Cette victoire aura été possible en grande partie grâce à Kylian Mbappé qui a inscrit successivement deux buts lors de la rencontre. Le match s’est aussi caractérisé par un pénalty qui a été transformé par Lionel Messi. Au micro de RMC Sport, l’attaquant français a donné les raisons qui l’ont poussées à ne s’offrir ce troisième but lors de la rencontre.

Pour lui, le club francilien aura besoin du septuple Ballon d’or. « On va avoir besoin de Lionel Messi. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui pendant la saison et je suis sûr qu’il va nous aider quand les échéances importantes arriveront. », a confié Kylian Mbappélors de cet entretien qu’il a accordé à RMC Sport.

« Il va nous le rendre aussi »

« Il faut qu’il arrive avec de la confiance pour ces matchs-là. Il va nous le rendre aussi. C’est bien pour lui qu’il finisse avec deux buts, mais c’est bien aussi pour nous pour le futur », a-t-il notamment poursuivi. Notons tout de même que ce n’est pas la première fois que l’attaquant français fait un geste pareil à l’endroit de Lionel Messi. Il y a quelques mois, au cours de la rencontre entre PSG-Leipzig, le champion du monde avait désigné l’Argentin pour joueur un pénalty crucial pour le match.