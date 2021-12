Thierry Henry a profité d’un entretien qu’il a accordé au média GQ pour se prononcer sur les performances de Lionel Messi depuis son arrivée au sein du club francilien. Pour le sportif français, il n’y a pour l’instant pas d’inquiétude à avoir pour la suite du séjour de l’Argentin à Paris. Il explique sa performance actuelle par une période d’adaptation par laquelle passe l’ancien attaquant du club espagnole.

L’ancien footballeur international français rappelle également la vive émotion qui avait animé Lionel Messi quand il devrait quitter ses coéquipiers espagnols et indique que son départ de Barcelone a encore un impact sur lui. « Vous devez réaliser et comprendre où vous êtes, vous adapter à une nouvelle ligue et à une nouvelle équipe et digérer le déménagement. Vous avez vu qu’il a pleuré quand il est parti, ce n’était pas des fausses larmes. Il a pleuré. Il faut un peu de temps pour s’adapter et comprendre, même si vous êtes lui. », a notamment lancé le seul joueur français à avoir disputé quatre Coupes du Monde.

« J’ai confiance en lui »

« Mais je crois qu’il va s’en remettre. J’espère qu’il le fera. J’ai confiance en lui. C’est pareil pour moi quand j’ai quitté Arsenal pour aller à Barcelone, il m’a fallu un moment pour m’habituer à mon environnement », a poursuivi Thierry Henry. Rappelons que l’Argentin est critiqué pour sa difficulté à s’imposer depuis son arrivée au sein du club francilien. En Ligue1, il n’a inscrit qu’un seul but.