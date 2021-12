Condamnée à 20 ans de réclusion criminelle avec une amende de 50 millions francs cfa, au petit matin du samedi 11 décembre 2021, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour «complicité d’actes de terrorisme », la candidate du Parti «Les Démocrates» recalée de l’élection présidentielle d’avril 2021,Réckya Madougou à travers son avocat conseil, Me Renaud Agbodjo ne compte pas faire appel de la décision de la CRIET.

L’ancienne ministre de la justice, Reckya Madougou ne compte pas interjeter appel de la décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Elle a emboîté ainsi le pas au constitutionnaliste Joël AÏVO qui n’a pas jugé bon de faire appel de son jugement . «Faire appel serait une perte de temps et d’énergie, tacle Me Renaud Agbodjo, l’avocat de Réckya Madougou. Car ce sont les mêmes juges de la même juridiction qui [se prononceront] en appel» a déclaré Me Renaud Agbodjo à Jeune Afrique ce lundi 20 décembre 2021. Il a fait savoir que la voie judiciaire ne permettra pas la libération de Joël Aïvo et Réckya Madougou. Il pense qu’«aujourd’hui, seul le Chef de l’Etat détient la clé de la situation ». « Nous allons concentrer nos efforts sur ce terrain-là » a-t-il affirmé.

Il faut rappeler que Reckya Madougou est arrêtée le mercredi 03 mars 2021 à Porto-Novo alors qu’elle avait participé à une conférence publique dans la capitale politique du Bénin avec d’autres membres de l’opposition candidats aux élections présidentielles d’avril 2021 dont les dossiers ont aussi été rejetés.