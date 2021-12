Depuis son arrivée assez médiatisée au PSG, l’international argentin Lionel Messi n’a pas beaucoup brillé sur le terrain. La star du ballon rond n’a pas été mauvais sur toute la ligne puisqu’il a marqué trois buts en ligue des champions et fait trois passes décisives face à Saint-Etienne. Cependant, lors du match face à Nice(0-0), la Pulga s’était fait remarquer par son silence sur le terrain.

« Quand il joue dans le froid il souffre beaucoup »

La situation n’était pas passée inaperçue aux yeux des fans. Le joueur âgé de 34 ans n’a marqué qu’un seul but suite à huit rencontres lors de cette saison en Ligue 1. Il s’agit d’un faible bilan réalisé par Lionel Messi depuis ses débuts au barça. Néanmoins, cette situation a une explication d’après son ancien coéquipier, l’Uruguayen Luis Suarez. Dans un entretien accordé au média TNT Sports, ce dernier a expliqué le mal-être de Messi du fait de la température. « Ma relation avec Leo est intacte, et on continue de parler tous les jours. On essaye de ne pas parler des attentes qu’il y a autour de nous, on parle des matchs, de nos familles.. Il m’a dit que quand il joue dans le froid il souffre beaucoup, surtout à cause de la neige. Il doit encore s’habituer au froid de là-bas, c’est clair » a-t-il déclaré.

Il a ajouté que :« Ce fut bizarre de s’affronter au Camp Nou. Mais quand on joue avec l’Argentine et l’Uruguay c’est différent, ce sont de beaux matchs, avoir Leo en rival c’est compliqué ». Notons que ces propos de Luis Suarez interviennent après des informations faisant état de sa compagne qui regrette déjà Barcelone. Aussi, dans une interview au début du mois de novembre dernier, celui qui vient d’avoir son 7e ballon d’or avait confié ne pas être entièrement à l’aise à Paris.