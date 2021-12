Le joueur argentin et attaquant du PSG, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or 2021 lundi soir après une autre année exceptionnelle pour le club et le pays qui l’a vu marquer 42 buts tout en mettant la main sur les honneurs de la Coupe du Roi et de la Coupe d’Amérique. Mais, des fans du football aux joueurs en passant par les analystes, beaucoup estiment que l’ancien attaquant du Barça ne mérite pas le trophée. Le milieu de terrain allemand, Toni Kroos a par exemple remis en question la décision de remettre à l’Argentin son septième Ballon d’or et pense que Karim Benzema était plus méritant.

Le septième succès de Lionel Messi au Ballon d’Or n’est « absolument pas mérité » et Cristiano Ronaldo a été meilleur au cours de la dernière année, selon la star du Real Madrid, Toni Kroos. De nombreux autres observateurs se sont également désolés que Robert Lewandowski ou bien Karim Benzema n’aient pas été récompensés pour leur très bonne saison. Mais pour le père de l’actuel septuple Ballon d’Or, c’est « le chien aboie, la caravane passe ». Dans un post sur Instagram, Jorge Messi, père de la Pulga, a laissé un petit message, mais plein de sens aux contestataires. « Bla bla bla… Continuez », a-t-il simplement écrit en légende d’une photo de son fils tenant le ballon d’or.

« Pascal Ferre a menti »

Cristiano Ronaldo ne s’était pas présenté à la cérémonie du Ballon d’Or comme il l’a fait lors de son passage à la Juventus et a dénoncé le rédacteur en chef de France Football Pascal Ferré dans un post sur Instagram. « Le dénouement d’aujourd’hui explique les propos de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu’il déclarait que je lui confiais que ma seule ambition était de finir ma carrière avec plus de Ballons d’Or que Lionel Messi. Pascal Ferre a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille », a écrit Ronaldo. « La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour l’équipe nationale de mon pays », a indiqué CR7.