Les États-Unis ont autorisé jeudi la pilule antivirale Covid-19 de la société Merck & Co pour certains patients adultes à haut risque. Le feu vert a été donné un jour après avoir autorisé un traitement similaire mais plus efficace de Pfizer. L’agence américaine du médicament FDA a déclaré que le médicament de Merck, conçu pour introduire des erreurs dans le code génétique du virus, pourrait être utilisé lorsque d’autres traitements autorisés ne sont pas accessibles ou cliniquement appropriés.

Le médicament, molnupiravir, a été développé avec Ridgeback Biotherapeutics et il a été démontré qu’il réduisait les hospitalisations et les décès d’environ 30 % dans un essai clinique sur des personnes à haut risque au début de la maladie. L’autorisation permet l’utilisation du médicament pour les cas de Covid-19 léger à modéré et, avec la pilule Pfizer, pourrait être un outil important contre le variant Omicron à propagation rapide, qui est désormais dominant aux États-Unis.

La pilule antivirale ritonavir

Le médicament de Pfizer, Paxloviod, a été autorisé mercredi pour les personnes âgées de 12 ans et plus et s’est avéré efficace à près de 90 % pour prévenir les hospitalisations et les décès chez les patients à haut risque de maladie grave, selon les données des essais. La FDA a indiqué que certains patients devraient éviter le régime à deux médicaments de Pfizer, car il comprend un antiviral plus ancien appelé ritonavir qui est connu pour avoir des interactions avec d’autres médicaments sur ordonnance. Il est également déconseillé aux personnes souffrant de graves problèmes rénaux.

Merck a déclaré que son traitement présentait des avantages par rapport à la pilule Pfizer. « Il ne nécessite aucun deuxième médicament pour augmenter son efficacité, et vous pouvez l’administrer à une variété de populations particulières de patients, y compris les personnes qui ont des problèmes importants avec la fonction hépatique ou rénale », a déclaré Nick Kartsonis, vice-président recherche de vaccins et de maladies infectieuses de Merck.

Déconseillé aux hommes en âge de procréer

Le médicament de Merck n’est pas autorisé pour une utilisation chez les patients de moins de 18 ans car le molnupiravir peut affecter la croissance des os et du cartilage, a déclaré la FDA. La pilule n’est pas recommandée pour une utilisation pendant la grossesse, a ajouté l’agence. L’agence a conseillé aux hommes en âge de procréer d’utiliser une méthode de contraception fiable pendant le traitement par le molnupiravir et pendant au moins trois mois après la dose finale.