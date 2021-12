Trois doses de vaccin Pfizer/BioNTech offrent un niveau élevé de protection contre le variant omicron du Covid-19, ont annoncé mercredi les sociétés. Une troisième dose du vaccin augmente la protection des anticorps 25 fois par rapport à la série initiale de deux doses, selon une étude préliminaire en laboratoire. Un troisième coup montre des capacités de lutte contre le virus comparables à la protection à 95 % fournie par deux doses contre la souche d’origine du virus.

Les sociétés ont déclaré que deux doses du vaccin ont montré une réduction significative de la capacité des anticorps à cibler et à neutraliser l’omicron, bien qu’ils puissent toujours protéger contre une maladie grave. « Bien que deux doses du vaccin puissent toujours offrir une protection contre les maladies graves causées par la souche Omicron, il ressort clairement de ces données préliminaires que la protection est améliorée avec une troisième dose de notre vaccin », a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans une déclaration conjointe avec BioNTech.

La 3e dose reste le meilleur plan d’action

« S’assurer que le plus grand nombre de personnes possible sont complètement vaccinés avec les deux premières séries de doses et un rappel reste le meilleur plan d’action pour empêcher la propagation du COVID-19 », a déclaré Bourla. Mardi, Albert Bourla a déclaré qu’omicron semble provoquer des symptômes plus légers, mais semble se propager plus rapidement et pourrait entraîner davantage de mutations à l’avenir. « Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle d’avoir quelque chose qui se propage rapidement », a déclaré Bourla au Wall Street Journal lors d’une interview au sommet du Conseil des PDG du journal.

Un vaccin spécifique au variant Omicron

Bourla a par ailleurs déclaré que les sociétés disposeront de suffisamment de données d’ici la fin du mois pour déterminer si une troisième dose est suffisante pour lutter contre l’omicron ou si un nouveau vaccin est nécessaire. Pfizer et BioNTech s’attendent donc à ce qu’un vaccin ciblant spécifiquement l’omicron soit disponible d’ici mars 2022. « Nous allons poursuivre le développement d’un vaccin spécifique au variant Omicron et espérons le rendre disponible d’ici mars au cas où une adaptation serait nécessaire », ont indiqué les laboratoires dans un communiqué.