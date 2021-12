Dans son offensive pour obtenir le report de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) , le président de la Fédération Internationale de Football associations (FIFA) , Gianni Infantino, est soutenu par l’Association européenne des clubs, qui argue de l’émergence du nouveau variant Omicron. Face à ce genre de comportements et très furieux, le Président de la Fédération Camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o a réagi vivement, ce mardi 21 décembre 2021 dans l’émission «Talents d’Afrique» de Canal +, sur un possible report de la Can Cameroun 2022.

« Pourquoi elle n’aura pas lieu ? Je ne vois pas pourquoi elle n’aura pas lieu. Je ne sais même pas que ça soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La Fédération en tout cas que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d’Afrique » a déclaré Samuel Eto’o sur Canal +. « Si l’euro s’est jouée alors que nous étions en pleine pandémie avec des stades pleins, il n’y a pas eu d’incidents, ça s’est joué dans plusieurs villes en Europe, pourquoi la Coupe d’Afrique ne se jouerait pas au Cameroun ? Donnez-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien alors nous devons subir. Qu’on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore ce qu’il y a de difficile dans cette façon de faire c’est que certains africains sont encore complices» a-t- il lâché. Mais le Président de la Fecafoot reste toujours confiant de la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) au Cameroun. « J’ai la plus grande confiance dans le succès de la Can» a-t-il fait savoir.

Il faut signaler que le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe est en visite au Cameroun depuis ce lundi 20 décembre 2021. Il a confirmé que la CAN allait bien se jouer du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun .