Au milieu de la tension entre Moscou et les occidentaux au sujet de l’Ukraine, la Russie n’a pas exclu pas que l’Occident veuille organiser une « petite guerre ». Selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, une fois cette guerre organisée, l’occident rejettera la faute sur Moscou et profiter pour lui infliger des sanctions sous ce prétexte et de supprimer les avantages compétitifs de la Russie.« Je n’exclus pas qu’il y ait un tel désir d’alimenter les sentiments militaristes [en Ukraine] pour organiser une « petite guerre » et ensuite nous accuser et imposer de nouvelles sanctions pour supprimer nos avantages compétitifs », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

Sergueï Lavrov a également attiré l’attention sur la position largement répandue en Occident sur l’utilisation de sanctions préventives contre la Russie, en vertu de laquelle des demandes ont été formulées pour imposer des restrictions dès maintenant et les supprimer, s’il n’y avait pas de véritable impasse avec l’Ukraine. « Il est compréhensible qu’ils ne les lèvent jamais », a déclaré le plus haut diplomate russe.

Invasion de l’Ukraine

Les pays occidentaux, principalement les Etats-Unis, et l’Ukraine ont récemment affirmé que la Russie se préparait à envahir l’Ukraine avec des preuves à l’appui. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié ces allégations de vides et sans fondement, servant de stratagème pour intensifier les tensions. Le porte-parole de la présidence russe n’a cependant pas exclu que des provocations puissent être mises en scène pour justifier les tentatives de résolution de la crise dans le sud-est de l’Ukraine par des moyens militaires. Il a également assuré que Moscou mettait tout en œuvre pour aider Kiev à régler le conflit dans le Donbass, tout en restant attaché au format normand et aux accords de Minsk.