L’attaquant du Paris Saint Germain Kylian Mbappé a encore frappé ce week-end, au cours de la 18e journée de Ligue1. L’international français a atteint un nouveau sommet en nombre de buts, lors du match d’hier dimanche 12 décembre 2021 soir, contre l’AS Monaco, qui s’est soldé par un score de 2 buts à 0. Grâce à Mbappé, le PSG a remporté la rencontre avec un but à la 12e minute de jeu (pénalty) et un autre à la 45e minute.

Une performance réalisée en 357 jours

Avec ce doublé face à son ancien club, Kylian Mbappé, a marqué ainsi son 99e et 100e but, en Ligue1 avec le PSG. Il faut dire qu’il s’agit d’une belle performe, puisqu’elle a surtout été réalisée en 357 jours et par un joueur seulement âgé de 22 ans. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois, que l’attaquant du Paris Saint Germain marque contre son ancien club. En effet, depuis qu’il a quitté l’AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé a marqué un total de 10 buts en une dizaine de matchs. Notons que ce dernier respire visiblement la pleine forme ces derniers temps, puisqu’il a commencé par affoler les compteurs depuis le match contre le club de Bruges, le mardi 07 décembre 2021, en Ligue des Champions. Au cours de cette rencontre qui s’est soldée par un score de (4-1), le footballeur avait aussi marqué un doublé.

Le match contre Bruges a aussi permis à Kylian Mbappé d’atteindre un niveau reconnu par l’union des associations européennes de football (UEFA). Le vendredi 10 décembre 2021, cette dernière l’a élu joueur de la semaine. Cela lui a permis de devancer ses pairs à savoir : Antoine Griezman, Ikoné et Dajuma.

100 – Kylian Mbappé a désormais inscrit 100 buts en Ligue 1 avec Paris. Il est le plus jeune joueur à compter 100 réalisations avec une même équipe dans l’élite (22 ans et 357 jours) depuis qu’Opta enregistre cette donnée (1950/51). Stupéfiant. #PSGASM pic.twitter.com/poJvhUj5Nl — OptaJean (@OptaJean) December 12, 2021