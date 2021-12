La star du Paris Saint Germain, Kylian Mbappé continue de faire la une de la presse sportive internationale, après la rencontre contre le club de Bruges (4 – 1), le mardi dernier. Le joueur âgé de 22 ans avait brillé au cours de la rencontre en marquant un doublé, avec un premier but mis à la deuxième minute de jeu. Il n’a pas fallu longtemps pour que Mbappé aggrave le score.

Le plus jeune footballeur à dépasser les 30buts en Ligue des Champions

C’était donc cinq minutes plus tard que ce dernier a marqué un second but. Les deux autres ont par la suite été marqués par le septuple ballon d’or Lionel Messi. Mais, cette performance de l’ancien monégasque n’est pas passée inaperçue, puisque le statisticien Opta avait fait savoir que Kylian Mbappé devient, après ce doublé, le plus jeune footballeur à franchir le cap des 30buts en Ligue des Champions. Il faut dire que le doublé de l’attaquant parisien a poussé l’union des associations européennes de football (UEFA) à lui donner un titre. En effet, ce vendredi 10 décembre 2021, Kylian Mbappé a été élu joueur de la semaine par cette dernière. Le footballeur devance ainsi, les joueurs Dajuma, Ikoné et Antoine Griezman.

Pour rappel, suite à son doublé, Mbappé avait marqué le but le plus rapide de sa carrière et le second doublé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des Champions, toujours d’après Opta. Ce dernier n’avait pas manqué de souligner que cela avait été fait exactement après 6 minutes et 23 secondes.