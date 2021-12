L’Union Européenne des associations de football (UEFA) a procédé ce lundi 13 décembre 2021 à Nyon en Suisse au tirage au sort des 8èmes de finale de la Ligue des champions. A l’issue de ce tirage au sort, on a droit à des affiches intéressantes. Mais on assistera également à un face-à-face entre Lionel Messi et Karim Benzema et à des retrouvailles entre certains joueurs du Paris Saint Germain (PSG) et du Real Madrid.

PSG vs Real Madrid. Telle est l’affiche que retiendra toutes les attentions des férus du cuir rond. Il y a des retrouvailles. Le gardien de but Keylor Navas et le défenseur Sergio Ramos du Paris Saint Germain (PSG) vont retrouver leurs coéquipiers avec qui ils ont eu à évoluer pendant des années. On aura droit également à un face à face entre Lionel Messi et Karim Benzema. Ces deux joueurs se sont affrontés à plusieurs reprises dans le championnat espagnol et lors des classicos Fc Barcelone # Real Madrid.

Lionel Messi et Karim Benzema se sont donc des joueurs qui se connaissent très bien. Kylian Mbappé qui pourrait se retrouver dans quelques mois au Real Madrid fera peut-être la connaissance de ses futurs coéquipiers. Il faut signaler que les matchs aller des 8èmes de finale de la ligue des champions seront joués le 15 février 2022 et les matchs retour sont prévus pour le 8 mars 2022 .

Les affiches des 8èmes de finale de la Ligue des champions

RB Salzbourg (AUT) vs Bayern Munich (ALL)

Sporting CP (POR) vs Manchester City (ANG)

Benfica (POR) vs Ajax (HOL)

Chelsea (ANG) vs Lille (FRA)

PSG (FRA) vs Real Madrid (ESP)

Atlético de Madrid (ESP) vs Manchester United (ANG)

Villarreal (ESP) vs Juventus (ITA)

Inter Milan (ITA) vs Liverpool (ANG)