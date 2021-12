Depuis le mois de Janvier, Donald Trump n’est plus le président des Etats-Unis. En effet, le magnat de l’immobilier a perdu les élections face à son challenger le démocrate Joe Biden. Pendant de nombreuses semaines, le désormais ancien président a contesté les résultats des élections et a tout fait pour renverser la vapeur. Malgré toutes ses tentatives, il n’a pas eu gain de cause et au terme de son mandat, il a laissé la place à la nouvelle administration.

Parti de la Maison-Blanche, Donald Trump continue de faire parler de lui chaque jour qui passe. Il n’y a pas un jour qui passe sans que la presse ne parle de lui soit en relayant ses propos ou on parlant de nouveaux livres qui sont publiés sur lui par des anciens collaborateurs ou encore ses affaires en justice. il y a quelques jours d’ailleurs, un de ses ex-avocats a donné de la voix. Michael Cohen, puisque c’est de lui qu’il s’agit a affirmé que les procureurs pourraient réussir à l’inculper dans les prochains jours.

Mais avant que cela ne soit effectif si vraiment il y a des éléments contre lui, ce sont des avocats qui ont soutenu sa thèse de fraude électorale dans l’Etat du Michigan qui ont été condamnés. En effet, hier jeudi 2 Décembre 2021, la juge Linda Parker a ordonné qu’un groupe d’avocats qui s’est aligné sur la position de l’ancien président Trump dont Sidney Powell et Lin Wood paye les honoraires d’avocat pour les fonctionnaires de l’État du Michigan poursuivis dans le cadre du procès de fraude électorale. Ils sont condamnés à verser 175 000 $ en frais liés aux sanctions résultant d’un faux procès pour fraude électorale.