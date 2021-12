Face au nouveau variant Omicron, les vaccins actuels contre le Covid-19 gardent toute leur efficacité. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un entretien qu’a accordé un responsable de l’Organisation Mondiale de la Santé à l’Agence de presse française. Il s’agit en effet de Michael Ryan, le responsable des urgences de l’OMS. Pour lui, il n’y a aucune raison de mettre en doute la capacité des vaccins à protéger les malades.

« Nous avons des vaccins très efficaces »

«Nous avons des vaccins très efficaces qui ont démontré leur pouvoir contre tous les variants jusqu’à présent, en termes de sévérité de la maladie et d’hospitalisation, et il n’y aucune raison de penser que cela ne serait pas le cas» avec Omicron, a déclaré notamment ce responsable de l’organisme mondial chargé des questions sanitaires. «Le comportement général que nous observons jusqu’à présent, ne montre aucune augmentation de la sévérité. De fait, certains endroits en Afrique australe font état de symptômes plus légers», a poursuivi Michael Ryan au cours de cet entretien.

Son de cloche différent chez le patron de Moderna

Cette déclaration intervient quelques jours après les déclarations du patron du laboratoire pharmaceutique Moderna à la faveur d’une interview qu’il a accordée au Financial Times. « Je pense qu’il y aura une baisse (d’efficacité) sginificative. Je ne sais pas de quelle ampleur parce que nous devons attendre les données. Mais tous les scientifiques avec lesquels j’ai discuté me disent: ‘Ça ne va pas être bon’ », a averti le patron de la société de biotechnologies américaine.