Les personnes séropositives peuvent pousser un ouf de soulagement. Selon une publication faite par le média français Libération, il est désormais possible aux porteurs du VIH, de remplacer leur traitement journalier par une injection qui sera renouvelée chaque deux mois. Le traitement tient sa source profonde de la combinaison de deux antirétroviraux, le cabotégravir et la rilpivirine.

Des critères pour être éligible au traitement

On retient également que les injections devront se faire dans chaque fesse. Les premières séances se dérouleront à l’hôpital avant la poursuite à domicile avec un agent de santé homologué. Toutefois, l’usage de ce produit par les malades du Sida doit suivre certaines conditions. Pour qu’un porteur du VIH soit éligible à ce traitement, il faut en effet qu’il ne soit pas sous un traitement de certains antibiotiques.

Les malades dont la charge virale est maîtrisée depuis au moins six mois peuvent également prendre part à ce traitement. Les six injections annuelles reviennent à un montant de 7 600 euros. Les injections ne sont tout de même pas recommandées à des personnes ayant rencontré des échecs thérapeutiques et chez les personnes sous traitement anticoagulant. Les femmes enceintes ne sont pas éligibles aux injections, selon les informations rapportées par le média.

Des mérites pour le traitement

«Aujourd’hui encore, beaucoup de personnes cachent leurs cachets et sont victimes de stigmatisation. Pour les personnes précaires, celles qui n’ont pas un bon cadre de vie, ce traitement extrêmement facile à prendre va aussi leur permettre d’avoir un paquet de médicaments en moins à trimballer », explique Fred Bladou.