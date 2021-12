La découverte d’un poisson très rare a été faite ce 10 décembre par un surfeur sur une plage de la Californie aux Etats-Unis. Il s’agit d’un poisson appelé « poissons-football » originaire des profondeurs de la mer. Le poisson était déjà mort lorsqu’il a été découvert selon les précisions apportées sur cette situation. Pour l’heure, rien ne renseigne sur les raisons de la mort de cet animal.

Les autorités de la région ont alerté la Scripps Institution of Oceanography dont le siège est à San Diego, a notamment fait savoir le Magazine Geo. A en croire les descriptions qui ont été faites de cet animal aquatique, il a une forme ronde et est de couleur sombre. Il est doté des dents pointues et un appendice lumineux sur la tête. Il est de l’espèce de Himantolophus sagamius, ou « poisson-football du Pacifique ».

Une trentaine de poissons dans le monde

Selon les confidences d’un scientifique californien au journal britannique Guardian, il n’y a pas beaucoup d’informations et de données qui pourraient permettre de tirer des conclusions. Les scientifiques indiquent que le nombre de ce type de poissons existant dans le monde est estimé à une trentaine. L’animal vit entre 200 et 900 m de profondeur.