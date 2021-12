Depuis quelques mois, Eric Zemmour multiplie les sorties dans les médias. Le polémiste qui est connu pour ses positions tranchées sur l’immigration en France ne manque aucune occasion pour défendre ses idées. La semaine dernière, le polémiste a annoncé une nouvelle qui était attendue par ses supporters. En effet, le 1er Décembre dernier, Zemmour a annoncé sa candidature pour la Présidentielle en France.

«Mes chers compatriotes, (…) comme vous, j’ai décidé de prendre notre destin en main. (…) » a lancé le polémiste dans une vidéo qui a été diffusée en ligne pour annoncer sa candidature. Après l’annonce, Eric Zemmour a démarré ses activités. Le polémiste a organisé son 1er meeting. Dans un de nos précédents articles nous vous informons que Zemmour a été agressé lors de son 1er meeting. Ce mardi matin, Eric Zemmour a été reçu sur la chaine française BFMTV. Au cours de son intervention, le polémiste a critiqué violemment l’actuel président Macron.

Sur le plateau de BFMTV, Eric Zemmour n’a pas mâché ses mots quand il s’agissait de parler de l’actuel président français allant jusqu’à le traiter d’adolescent qui se cherche. « C’est un adolescent qui se cherche, on a l’impression d’un type qui n’est pas fini » a déclaré le candidat à la présidentielle française. Pour lui, Macron « n’a en fait les idées claires sur rien ». Il a par ailleurs dénoncé son manque de constance. « On a l’impression de quelqu’un qui n’a en fait les idées claires sur rien, qui un jour va dire ‘l’Otan est en état de mort cérébrale’ et le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l’ont humilié et qui nous ont humiliés. C’est un type qui va dire un jour ‘la colonisation est un crime contre l’humanité’, et puis quelques années plus tard il va dire ‘ah le FLN se sert d’une rente mémorielle’« , dénonce le polémiste.