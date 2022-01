Pour le deuxième programme d’Action du Gouvernement, la tendance est à l’intensification dans la construction des moyens de production, dans l’électrification des régions et des réformes. En matière de construction d’infrastructures de production de 2021-2026, le gouvernement veut construire des centrales hydro-électriques et des centrales solaires. C’est pour cela que le ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou entend porter l’énergie renouvelable à 100 mégawatts d’ici deux (02) ans. Il l’a annoncée le jeudi 06 janvier 2022 lors de la présentation du Programme d’Action de Gouvernement (PAG) 2021-2026. Au cours de son intervention, il a déclaré également que la restructuration de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) sera poursuivie.

Selon le ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou, «d’ici deux ou trois mois exactement », la centrale solaire «de 25 Mégawatts inaugurée à Pobè» sera mise en service. Il a déclaré que cette centrale solaire de 25 Mégawatts inaugurée à Pobè «va être portée à 50 mégawatts dans les deux ans à venir». «Nous avons 50 mégawatts de centrale solaire également qui seront installés à Bohicon, à Parakou, à Natitingou et à Djougou» qui, selon le ministre de l’Energie, «vont nous permettre d’ici deux ans maximum de porter notre part d’énergie renouvelable à 100 mégawatts ». Il a fait savoir qu’il ne peut pas «parler d’énergie renouvelable sans parler d’un projet encore plus majeur sur le fleuve Ouémé qui est la centrale hydro-électrique de 128 mégawatts à «Dogobice» qui aura une vocation multifonctionnelle». Le ministre Jean-Claude Houssou a précisé que cette centrale hydro-électrique sera «capable de produire de l’électricité d’une part, deuxièmement assurer l’irrigation des terres traversées et troisièmement contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau pour ne se reste que mieux gérer les problèmes d’inondation dans le sud Bénin».

La Poursuite de la restructuration de la SBEE

Le ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou a affirmé que «le projet majeur de transport qu’il faut noter c’est celui qui va permettre de mettre à disposition l’énergie électrique dans la zone économique spéciale de Glo-Djigbé qui est vraiment le départ de l’industrialisation de notre pays au service d’un développement réel et définitif». Les efforts sont également prévus en termes d’efficacité énergétique et de sécurisation électrique. C’est pour cela que le ministre de l’Energie a dit qu’il aura «la restructuration de CONTROLEC qui est l’agence chargée de la sécurisation des réseaux internes, intérieurs d’une part et d’autre part la mise en place d’un acteur majeur de transport par rapport à l’autonomie de la haute tension». Il entend également «poursuivre de la restructuration» de la «société nationale d’énergie électrique, la SBEE pour qu’elle puisse jouer pleinement aujourd’hui et demain les responsabilités» que le gouvernement attend d’elle.