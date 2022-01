Plus de deux mois après le vote de la loi modifiant l’encadrement de l’avortement au Bénin, le Clergé revient à la charge. La Conférence Episcopale du Bénin déplore la promulgation de cette loi et évoque les mesures prises dans les diocèses pour décourager l’avortement. Le Père Anicet Gnanhoui de la Conférence Episcopale du Bénin, reçu ce lundi 24 janvier 2022 sur Frissons radio, a donné plus d’explications au sujet de ces mesures prises par les Evêques du Bénin pour décourager l’avortement.

Selon le Père Anicet Gnanhoui de la Conférence Episcopale du Bénin, «malgré la désapprobation clairement exprimée par les Evêques, la loi a été promulguée». Mais il a déclaré que «cela n’empêche pas la Conférence de poursuivre son œuvre de formation des consciences pour que les évêques continuent d’inviter les hommes et femmes à se laisser interpeller par la lumière de la parole de Dieu». Il a affirmé qu’«il y a des structures désormais qui sont mises en place au niveau de chaque diocèse également pour accompagner les filles et femmes en situation de grossesses difficiles pouvant conduire à l’avortement». Le Père Anicet Gnanhoui a précisé qu’«il aura également des commissions bioéthiques pour continuer à accompagner les femmes en situation difficile afin que l’avortement ne soit pas le dernier recours».