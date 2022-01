Les responsables des Confédérations syndicales attendent avec impatience les négociations avec le gouvernement sur la revalorisation des salaires. Les choses doivent aller vite au vu de la flambée des prix des produits sur le marché et les récentes taxes ainsi que les impôts sur les salaires. Ceci, selon eux, met en difficulté les travailleurs qui ont chaque jour du mal à joindre les deux bouts. Il faut donc que l’augmentation des salaires soit vraiment bénéfique pour le fonctionnaire. Le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), Noël Chadaré, reçu sur Radio Bénin ce vendredi 28 janvier 2022, a déclaré que «le pouvoir d’achat des travailleurs s’est érodé, effrité ».

Selon Noël Chadaré, Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin, «ce que nous voulons faire, cette augmentation de salaire qu’on fasse le plutôt possible et que cela ait l’effet rétroactif à partir de janvier 2022». Il a fait savoir que «le temps passe » et qu’«il n’y a pas encore de contact avec le gouvernement ». «Rien n’est fait, on attend parce qu’on n’a plus de salaire» a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général de la COSI-Bénin a fait remarquer que «le pouvoir d’achat des travailleurs s’est érodé, effrité et c’est devenu pas de salaire, ça a l’air de quelque chose». Il s’est insurgé contre la «décision du gouvernement de ne plus tenir compte des charges familiales» et la création des taxes tous azimuts. «C’est des paramètres que le gouvernement doit prendre en compte pour qu’on échange et pour qu’on s’entende» a-t-il insisté.