Le président de la République du Bénin, Patrice Talon était, ce dimanche 16 janvier 2022, l’hôte du président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Le Président Patrice Talon est allé rencontrer son homologue ivoirien pour discuter des questions diverses concernant Les deux pays. «Les deux Chefs d’Etat ont abordé les questions bilatérales et sous-régionales», a fait savoir la Présidence de la République de la Côte d’Ivoire.

« Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, ce dimanche 16 janvier 2022, avec son homologue béninois, Patrice Talon. Les deux Chefs d’Etat ont abordé les questions bilatérales et sous-régionales » a écrit sur la page Facebook la Présidence de la République de Côte d’Ivoire. Cette visite du président Patrice Talon intervient après le sommet du 09 janvier 2022 à Accra au Ghana où les Chefs de l’Etat de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont pris des sanctions contre la junte au pouvoir au Mali. Aussi, la déclaration faite tout récemment par le ministre des Affaires Etrangères de la France, Jean-Luc Le Drian à propos de l’emprisonnement de l’ex- ministre de la justice et candidate recalée du Parti « Les Démocrates» à l’élection présidentielle d’avril 2021 , qui a été condamnée, au petit matin du samedi 11 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à 20 ans de réclusion criminelle avec une amende de 50 millions francs CFA pour « complicité de financement de terrorisme» .

« J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet et de faire pression fermement auprès des autorités béninoises et en particulier lors de la visite du président Talon en France en novembre 2021.On lui a rappelé cette nécessité» a affirmé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian répondant, le mercredi 12 janvier 2022, à une question d’un député de sa majorité concernant la condamnation de Reckya Madougou. Reçu sur Rfi, le journaliste béninois, Francis Kpatindé a déclaré que les présidents Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire et «sans doute » le président du Ghana sont intervenus auprès du président Patrice Talon pour « amener le président béninois à plus de rondeur».