Lors d’une cérémonie de présentation de vœux, ce mercredi 19 janvier 2022, le Président du Parti «Les Démocrates», Eric Houndété revient à la charge concernant les revendications de son parti à l’endroit du pouvoir du Président Patrice Talon. Il a insisté entre autres sur la nécessité de l’organisation d’un dialogue politique national. Il n’a pas manqué de sonner la mobilisation de ses troupes pour les prochaines élections législatives prévues pour avoir lieu en 2023.

Qualifié de‘’monocolore ‘’, le parlement béninois sera renouvelé en 2023. Le Président du Parti «Les Démocrates», Eric Houndété sonne déjà la mobilisation de ses troupes sur cette échéance. Il a dit aux militants que «cela appelle de la part de nous tous plus de disponibilité,d’engagement, d’action pour l’occupation du terrain.Cela appelle aussi de notre part une organisation méthodique et un sens aigu de responsabilité ». «J’en appelle à votre conscience et à votre sens d’organisation» a-t-il déclaré. Le président Eric Houndété a fait savoir que «le parti « Les démocrates» synthétisant les aspirations du peuple béninois à l’étape actuelle de sa vie pour la construction d’un Bénin harmonieux et équilibré estime que la lutte contre l’exclusion est centrale». C’est pour cela qu’à l’endroit du Président Patrice Talon, il formule trois revendications à savoir: «la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, la création d’un climat de paix regroupant toutes les composantes de la nation à travers la tenue d’un dialogue politique national».