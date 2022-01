Le Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2) a été dévoilé le jeudi 06 janvier 2022. Dans le secteur de la justice, le ministre de la justice, Sévérin Quenum annonce qu’il aura des réformes et projets du ministère de la justice sur la période 2021-2026. De nombreux chantiers seront mis en route à la faveur du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) entre autres l’opérationnalisation du régime juridique de la Chefferie traditionnelle, le rattachement de la police judiciaire au ministère de la justice et la construction de nouveaux tribunaux.

Selon le ministre de la justice, Sévérin Quenum, le gouvernement, «au titre des réformes », envisage «opérationnaliser le régime juridique de la chefferie traditionnelle». Le ministre Sévérin Quenum compte «aller jusqu’au bout pour ce qui concerne la réforme des institutions» notamment la haute Cour de justice. Pour le Garde des Sceaux, la Haute cour de justice «apparaît comme le parent pauvre des institutions de la république». Il annonce «le décrochage de la police judiciaire qui sera désormais rattachée au ministère de la justice» et que «notre système pénitentiaire» sera entièrement réformé.

«Nous allons conduire également le projet d’accès à la justice qui sera coordonné avec la construction de six nouvelles juridictions» a-t-il précisé. Des tribunaux seront construits «pour accueillir le personnel dans des locaux qui appartiennent à l’Etat». Le ministre Sévérin Quenum a fait savoir qu’il aura «la construction de cinq nouveaux établissements pénitentiaires à Cotonou, à Allada, à Parakou, à Natitingou, à Akpro -Missérété et une à Bohicon». «Nous allons rénover deux centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et en construire trois pour un coût total de 61 milliards» a-t-il déclaré.