Le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) pour le second quinquennat du Président Patrice Talon contient plusieurs projets pour l’industrie et le commerce. Ils ont été exposés récemment par la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Assouman. On retient qu’il y aura la mise en place des centres techniques agro-alimentaires. Avec l’énergie disponible, les matières premières disponibles, l’accélération industrielle peut enfin naître parce que nous allons mettre en place les centres techniques agro-alimentaires» a expliqué la ministre de l’industrie et du commerce.

Selon la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Assouman, «le commerce a besoin de confiance dans ses transactions et la confiance c’est dans la qualité des produits, la conformité des produits et surtout des normes ». Elle a déclaré que «les deux dernières années éprouvantes que nous venons de passer avec la COVID nous obligent à mettre en conformité nos politiques parce que le e-commerce aujourd’hui est le commerce qui occupe la plus grosse partie avec la COVID-19».

Elle a fait savoir qu’il y aura une suite de la construction des 36 marchés urbains. Elle a rassuré que cela «ne sera pas la dernière phase». La construction des marchés urbains, selon la ministre Shadiya Assouman, permettra d’avoir «des gestions modernes et surtout des marchés salubres qui donnent envie et qui augmentent le flux des échanges commerciaux». Elle a affirmé qu’il y aura «la mise en place de la plateforme agro-alimentaire du ‘’Grand Nokoué’’» car «nous bénéficions d’une situation géographique avantageuse et d’un port qui dans les prochaines années sera un des ports les plus compétitifs de la sous-région». «Avec l’énergie disponible, les matières premières disponibles, l’accélération industrielle peut enfin naître parce que nous allons mettre en place les centres techniques agro-alimentaires» a-t-elle précisé. Pour elle, «les marchés sont là mais l’accès au marché a besoin de produits de qualité donc nous allons accompagner la création de ces labels à travers les centres techniques pour mettre la confiance en ces produits».

Il faut signaler que la ministre Shadiya Assouman a ajouté que dans le domaine de l’industrie et du commerce, les réformes vont toucher aussi le dispositif d’évaluation de la conformité des produits. Il est également prévu l’adoption d’un code de la consommation, l’assainissement du sous-secteur de la petite industrie alimentaire englobant les boulangeries. Le développement de la zone économique spéciale de Glo Djigbé n’est pas oublié.