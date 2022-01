L’Organisation non gouvernementale Transparency International a sorti ce mardi 25 janvier 2022 son classement annuel qui évalue l’indice de perception de la corruption de 180 pays. Dans ce nouveau classement annuel, le Bénin a fait des progrès dans la lutte contre la corruption, 5 points de gagné selon le nouveau classement de l’indice perception de la corruption 2021 et se hisse désormais à la 78ème place pour un total de 42 points. Le Secrétaire général adjoint et porte–parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, reçu sur Radio Bénin ce jeudi 27 janvier 2022, s’est exprimé sur les avancées du Bénin dans la lutte contre la corruption.

Selon le Secrétaire général adjoint et porte –parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédj «entre 2016 et 2019, nous avions gagné 15 places et puis après nous avions régressé un peu et quand on m’a interrogé, j’avais dit que c’est une lutte de tous les instants et que nous prenions acte».Il a fait savoir que «si aujourd’hui nous recommençons à remonter la pente en gagnant donc 5 places, cela veut dire que nous n’avions pas baissé les bras et que la communauté internationale, la communauté de ce qui observe les efforts des gouvernements dans le sens de la bonne gouvernance apprécie les efforts que nous faisons au Bénin ».

Pour le porte-parole du gouvernement, «cela nous encourage à continuer avec ses efforts là pour enrayer la corruption et les mauvaises gouvernances dans notre pays». Il a ajouté que «cela doit également se lire à l’aune de la création récente de cette cellule des plaintes et dénonciations qui montre si besoin en était qu’effectivement le gouvernement n’a jamais baissé les bras devant ce phénomène ». Il a précisé que «la volonté du président de la république, la volonté de son gouvernement, c’est d’opposer une tolérance zéro aux fins de mauvaises gouvernances, aux fins de corruption».