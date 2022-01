Le conseil des ministres du mercredi 19 janvier 2022 a annoncé la création de la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations (CPD) au profit des citoyens. La création de cette cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations (CPD) a été saluée par la plupart des acteurs de lutte contre la corruption mais certains ont quelques craintes par rapport à un conflit d’attribution avec une autre structure prévue par la loi. Par rapport à ces craintes, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji, reçu sur Radio Bénin ce jeudi 27 janvier 2022, a déclaré qu’ il n’y aura même pas de conflits d’attribution entre la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et le Haut-commissariat à la prévention de la corruption qui n’est pas encore fonctionnel .

Selon le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, «il n’y a pas de conflits de rôle» entre la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et le Haut-commissariat à la prévention de la corruption. «Pour le moment, vous avez observé que le Haut-commissariat à la prévention de la corruption n’est pas fonctionnel donc il n’y a pas de conflits» a-t-il déclaré. Il a expliqué que «la nécessité de mettre en place cette cellule est apparue au Chef de l’Etat et au gouvernement en raison de plaintes que parfois les usagers de l’administration publique soulèvent et qui parviennent au niveau du gouvernement ». Ce qui veut dire, selon lui, «que malgré les efforts, malgré toutes les dispositions prises jusqu’ici pour sanctionner ces actes-là, il y a des gens qui persistent ». Pour lui, «c’est une nouvelle dimension de la prévention qui se met en place pour que les usagers de l’administration qui ont le droit à ce que l’administration leur fournisse les meilleurs services mais sans les rançonner et sans mal gérer l’argent qu’ils contribuent à mettre en place». Il a fait savoir que «ces usagers en tant que contribuables de l’Etat, ces usagers de l’administration ont le droit d’attendre le meilleur service de l’administration et avec rapport qualité-prix sans faux frais, sans corruption et sans que les contributions fiscales qu’ils auraient mises en place soient mal gérées par d’autres ». C’est pour cela, dit-t-il ,«que le gouvernement donne le pouvoir en fait aux usagers de l’administration, au peuple pour relever et dénoncer les faits de mauvaises gestions, les faits de corruption afin que plutôt cela se sache mieux, cela soit réprimé».

Concernant les lignes vertes sur lesquelles, cette cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations sera saisie, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré que «quand cette cellule sera fonctionnelle, elle fera savoir par quel canal, on peut la joindre». Il a annoncé qu’«il y a en ce moment une plateforme qui est en cours de développement » et «qui sera également un canal pour recevoir les plaintes et parfois même les documents de preuves qui les sous-tendent» .Pour lui, «lorsque tout cela sera fait, la cellule va être coordonnée par une petite équipe ». Il a affirmé que cette cellule sera composée d’«un coordonnateur qui sera nommé par arrêté du président de la république» et que «ce coordonnateur aura une petite équipe légère autour de lui» et qu’il aura un comité de supervision qui sera composé de 5 membres. Il a fait savoir que «dès que la coordination de la cellule est en place et que les outils sont finalisés, cela sera porté à la connaissance du public et les populations seront donc par quels canaux il faut saisir la cellule».